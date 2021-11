La memoria è il passato che irrompe, non una cassaforte identitaria

Esiste nel linguaggio filosofico tedesco un concetto affascinante: Eingedenken. È un’idea nata dalla prosa del giovane Ernst Bloch, il filosofo del “principio di speranza”, e passata a Walter Benjamin che ne ha fatto un concetto cardine del suo pensiero. Il verbo gedenken vuol dire “essere memori”. Con l’aggiunta del prefisso Ein- si può tradurre come rimemorare. Secondo Benjamin, ciò significa: “Irruzione nel presente di un’esigenza che viene dal passato”. Non nel senso di restaurazione di ciò che fu, ma in vista di una nuova e originale esperienza del presente. Il passato, in determinate occasioni, irrompe con le sue esigenze nel presente, facendolo saltare. Stiamo quindi parlando di un passato che non avrebbe esaurito le sue possibilità nel momento in cui si presentava, in cui accadeva. Un passato cioè che conterrebbe una sorta di slancio verso il futuro. Come l’Angelus novus (di cui parla Benjamin nella nona delle sue “Tesi di filosofia della storia”, 1940): un angelo trascinato verso il futuro a cui volge le spalle, tiene lo sguardo rivolto al passato che appare come “una sola catastrofe che accumula senza tregua rovine su rovine” e mantiene però l’ansia di trattenersi e destare i morti per rendere loro giustizia.

