Mai appagati, una sfida ogni sera. I Berliner spiegati da uno di loro

Le parole di Alessandro Cappone, primo violino della Berliner Philharmoniker: "In Germania non è un momento facile, ma un paese senza cultura è un paese decisamente più povero"

Berlinesi sì, ma multinazionali. Sul palcoscenico della Philharmonie il merito è sovrano, non esistono le frontiere: tra gli orchestrali si contano 28 diverse nazionalità, e non mancano gli italiani. Si può considerare tale, anche se è nato in Lussemburgo, Alessandro Cappone, violino primo, Berliner Philharmoniker in purezza: ha cominciato a frequentare i concerti della Filarmonica a sei anni, quando a suonare sul palco c’era anche il padre Giusto, prima viola dell’orchestra, che è stato naturalmente il suo primo insegnante; ha studiato fra gli altri con Thomas Brandis, storica spalla sempre dei Berliner; è entrato stabilmente in orchestra a 22 anni, nel 1980, sotto il regno di Herbert von Karajan. E in orchestra, tra le file dei secondi violini, siede anche la moglie, Eva-Maria Tomasi. Chiediamo quindi a lui se è possibile definire che cosa fa della Filarmonica di Berlino la prodigiosa macchina sonora che è.