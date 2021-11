La regina delle orchestre: i Berliner Philharmoniker a Roma

Il prodigio del suono, l’attualità di una grande tradizione, lo sguardo in avanti. Storia del più importante ensemble sinfonico tedesco, esibitosi in chiusura del RomaEuropa Festival

Un collettivo di straordinarie individualità. Un collettivo formidabile nelle intenzioni e nei risultati. Basterebbe questo, parlando di musica, a fare dei Berliner Philharmoniker una grande orchestra sinfonica. Ma nel diamante sonoro si riflette un di più di storia, cultura, orgoglio e spirito di corpo e sguardo al futuro, pure, che gli dà una caratura unica. Su invito dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e dell’Ambasciata tedesca, i Berliner Philharmoniker con il loro direttore principale, Kirill Petrenko, arrivano domani sera al Parco della musica, a Roma, per il concerto di chiusura di RomaEuropa Festival. In programma la Terza sinfonia, “Scozzese”, di Felix Mendelssohn Bartholdy e la Decima di Dmitri Shostakovich. Mancano dall’Italia da diciassette anni (sempre nella sala Santa Cecilia l’ultimo concerto, diretto da Simon Rattle), anche se i ricordi del pubblico italiano andranno forse più facilmente un poco più indietro, al memorabile ciclo beethoveniano del 2001: sei serate all’auditorium di via della Conciliazione con Claudio Abbado sul podio, e poi alla tournée d’addio dello stesso Abbado come direttore principale, nel 2002, che toccò Palermo, Napoli, Firenze, Ferrara, Brescia e Torino.