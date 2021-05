Perché è finita “l'impresa” di Gavin Brown? Ma poi, è finita davvero?

È una giornata fredda a New York. Tira un vento robusto da nord che fiero s’incanala in quella scacchiera urbana che è Manhattan. Devi solo sperare che sia uno di quei giorni con il vento a favore sennò tutto sarà più faticoso. Si respira un’aria salubre, le nuvole spazzate via svelano un cielo blu ottimista che rende tutto possibile, in una città dove tutto è effettivamente possibile, tutti i giorni e in ogni momento. Forse è per questo motivo che ogni fatto ponderabile viene monetizzato, a cominciare dal tempo ovviamente. Il tempo è denaro, potrebbe essere il sottotitolo della città, un’espressione dal sapore paternalistico che qui è dogma. Gli incontri non iniziano se prima non si sa quando finiranno e se si arriva con 10 minuti di ritardo (dalle mie parti magnifica opportunità per farsi i fatti propri), la gente è sinceramente preoccupata che ti sia successo qualcosa di grave. Ricordo un viaggio fatto per una studio visit. Con l’idea dell’italiano scombinato, busso alla porta con due minuti di anticipo, dopo averne attesi 15 per strada (arrivare prima è semplice, il talento sta nell’arrivare in orario). Preoccupata da questo anticipo l’artista sospetta che vada di fretta: “Benvenuto, quanto tempo abbiamo?”. “Mah, sono venuto dall’Europa per incontrarti, prendiamoci il tempo necessario”.

