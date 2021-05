Il coraggio di Pirandello in “Sei personaggi in cerca d'autore”, che compie 100 anni

È passato un secolo, ma loro stanno ancora lì, sospesi tra palcoscenico e platea, a interrogarci sul senso del teatro e su alcune questioni che in tutto questo tempo ancora non possiamo definire risolte. Era un lunedì il 9 maggio 1921, quando al teatro Valle di Roma debuttò “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello, che all’epoca non era più da considerarsi uno scrittore, bensì un drammaturgo, vale a dire uno che non riempiva pagine per essere letto, quanto invece per essere rappresentato. A testimonianza di ciò ci sono i rapporti diretti con gli attori – prima Angelo Musco e poi Ruggero Ruggeri, quindi Maria Melato e il leggendario capocomico Virgilio Talli – da cui accetta suggerimenti che cambiano il suo approccio alla scrittura. Il cuore del problema e l’origine dei “Sei personaggi”, una famiglia disastrata che si presenta a una compagnia in prova affinché metta in scena il suo dramma – vicenda condotta in maniera magistrale per due terzi, mentre nell’ultima parte l’autore si incarta un po’ –, consistono nella riflessione sul passaggio dalla finzione alla realtà, che per Pirandello era diventato una vera ossessione.

