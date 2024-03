“Noi uomini siamo così. Corvi”. Non per sempre. Storia di un cambiamento

"Ho quindici anni e sono un disadattato", così esordisce il protagonista del nuovo romanzo di Lidia Ravera, Un giorno tutto questo sarà tuo (Bompiani). E il nome non lo smentisce: infatti si chiama Seymour, come Seymour Glass, il celebre personaggio di Salinger che ha tratti schizoidi e finisce suicida nell’indimenticabile racconto Un giorno ideale per i pescibanana. Lo smentisce invece la sua storia, perché non è poi disadattato come sostiene, ma giudica tutto (leggi: gli adulti e in particolare la vita del padre, Giovanni, scrittore di successo) con inquietante lucidità e sferzante ironia, e poi, soprattutto, non finirà suicida. Almeno non nello spazio di questa storia. Probabilmente nemmeno in futuro - se c’è un futuro per i personaggi d’invenzione - perché il contesto lascia ben sperare. Il severissimo Seymour non è astioso e, in definitiva, questo padre con tre ex mogli che si accinge a impalmarne una quarta, non gli è veramente antipatico.

