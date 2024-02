Profonda leggerezza, personaggi indimenticabili e niente lacrime, ma sorrisi

Un libro in cui succede niente e tutto, in grado di rendere carnale l’inconsistente. I folgorati, il romanzo di Susanna Bissoli

I“fulminati” sono quelli che, centrati da un fulmine, ci rimettono le penne. I “folgorati” invece sono quelli che, investiti con meno violenza, sopravvivono. Ma non si sopravvive a un fulmine come se niente fosse. I colpiti riscontrano conseguenze, “chi a livello motorio, chi più neurologico. C’è chi ha perso la parola, chi la memoria...” Questo spiega Vera alla sorella Nora, nel romanzo della veronese Susanna Bissoli che s’intitola proprio I folgorati (Einaudi) e la spiegazione arriva verso la metà della storia, quando uno ha avuto tutto il tempo di domandarsene la ragione con varie risposte. Ma in realtà fin dalle prime pagine sappiamo che Vera ha un tumore per la seconda volta, subisce delle pratiche mediche vagamente dolorose, però non la fa lunga per niente. Insomma, è una folgorata cui poteva andare anche peggio.