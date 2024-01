"Tua figlia Anita". La resa dei conti più intima, con le chiavi di casa strette fra le dita

Sorprende che un trentacinquenne al suo esordio narrativo componga un romanzo come Tua figlia Anita (Nutrimenti, 170 pagine, 17 euro). E non perché sia un romanzo sulla morte, tema che intriga a ogni età, ma perché la morte raccontata da Paolo Massari non ha niente di eroico e nemmeno di disperato. E’ una morte qualsiasi, una delle tante morti comuni che avvengono tutti i giorni, quasi senza conseguenze si potrebbe dire, se non un tenue rimpianto in chi sopravvive. Una morte in famiglia, famiglia come ce ne sono tante intorno alla coppia, una coppia come tante che è al centro della storia. A morire è Anita, di cancro, e suo marito Giacomo s’incarica di raccontarla e, nel farlo, dice il presente della malattia e il passato della giovinezza, dell’amore, delle incomprensioni, dei tradimenti, delle relazioni familiari e amicali che formano una vita.

