Il principio del ritorno non lo puoi fermare, e il trolley lo sa

Sono belle le vacanze in famiglia, è bello farsi il buco alle orecchie nello stesso sconosciuto posto della stessa città, uno dopo l’altro con gare di coraggio e strafottenza (vinte da me), è bello camminare sotto la pioggia, aumentare di mille la media dei passi giornalieri a fine anno quando non ci sono più speranze, è bello saltare l’apericena, la cena, la festa, i petardi, i brindisi, i balli e l’influenza di Capodanno senza doversi sentire i soliti sociopatici. E’ bello e triste pensare che manca poco e poi nessun figlio accetterà di venire in vacanza insieme a noi, di farsi pilotare nei musei e nei cinema, di andare il primo gennaio a fare colazione presto in una caffetteria in cui mettono la panna anche nel cappuccino e se dici che non la vuoi la ragazza bellissima che fa il cappuccino ti guarda come la solita sociopatica e scuote la testa.

