Il momento di felicità invernale era il plaid, ma mi ha lasciato

Quando inizia l’inverno, prima del buio nella mente e delle testate al muro di gennaio, c’è un lungo momento di felicità che è dato esclusivamente dal plaid. Il plaid sul divano, il plaid da avvolgersi addosso per camminare in casa o per accogliere un pacco Amazon, il plaid con cui i fortunati abitatori di terrazze o balconi escono per controllare le piante o far fare la pipì al cane. Se ci fosse il plaid anche al cinema, ci andrei tutti i giorni. Ma è vero che il plaid richiede una posizione particolarmente comoda, pretende fiducia e abbandono, e anzi a volte non permette nemmeno di tirare fuori le braccia per scrivere una mail, quindi le riunioni sotto il plaid sono escluse dalle possibilità del plaid. Il plaid è un atteggiamento virtuoso (anche se è vietato regalare plaid a persone con cui si desidera andare oltre l’affetto: il plaid è per le nonne o per le cugine freddolose e lontane, non per qualcuno che ti toglie il fiato), il plaid è una postura esistenziale che significa anche: non lo vedi che sono sotto un plaid in questo momento e sto cercando di concentrarmi? E’ lo stesso effetto del cartello: non disturbare.

