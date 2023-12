Dopo una grande litigata, come ci si riconcilia? La resa totale 

Dopo una grande litigata fra madre e figlia, che cosa si fa? Come ci si riconcilia? Me lo chiedo ogni volta che succede e vorrei tanto che ci fosse un manifesto pronto di regole certe. Il prontuario della fine del conflitto, o almeno il manuale della tregua. Regola numero uno: chi deve fare il primo passo? Si va per anzianità o per giovinezza? Penso che dovrei tenere il punto, in fondo avevo ragione io, ma la mia ragione vacilla di fronte al fatto che magari invece ho torto, ho esagerato, e comunque adesso lei pensa che io sono una madre odiosa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE