La resistenza all'utero in affitto si fa anche su Tik Tok. Il caso di Olivia Maurel

Olivia Maurel è una giovane donna bionda mamma di due bambini. Sua madre è bruna e minuta, non le somiglia affatto, suo padre un po’ di più, entrambi americani del Kentucky, ma il test del Dna ha rivelato che Olivia ha origini lituane e norvegesi: la conferma che qualcosa non tornava. Che qualcosa non tornasse lei lo ha saputo da sempre. Era una bambina complicata e un po’ asociale, terrorizzata dal restare sola, aveva spesso crisi di nervi. C’era un segreto in famiglia e lei lo percepiva come lo percepiscono tutti i bambini, sensibilissimi ai non detti. Un muro invisibile la separava dalla madre, stranamente non c’erano in casa foto di lei incinta. Olivia diventerà alcolista e tenterà più volte il suicidio fino alla diagnosi di disturbo bipolare. Radice del dolore, come scoprirà dopo lunghe ricerche, un trauma da abbandono. Ad abbandonarla – anzi, a venderla – era stata sua madre, ragazza alta e bionda come lei, povera in canna e con un sacco di guai psichici.

