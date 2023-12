Lacrime su TikTok, pagine di grazie in fondo alla tesi: la laurea emozionale

Il sottofondo musicale tipico è un curioso remix tra Tananai e Michele Zarrillo: le palazzine a fuoco di Tango si dissolvono in Cinque giorni che ti ho perso. Nessuna delle due canzoni sembra particolarmente indicata come colonna sonora di una laurea, ma su TikTok va così. Le centinaia di migliaia di video della categoria “Ringraziamenti tesi” si assomigliano un po’ tutti: corone d’alloro, giacche, tacchi e un fiume di lacrime. Piangono le mamme e i papà, i fidanzati, i nonni, ma soprattutto piangono i laureati mentre leggono le pagine e pagine di ringraziamenti che hanno inserito a conclusione delle loro tesi. Si commuovono per la loro stessa gratitudine e per le solite cose: il sostegno ricevuto, la pazienza, l’esempio, perché qualcuno ha fatto la doppietta “supportato e sopportato”, e per il ricordo di chi è stato importante nella loro vita e ora non c’è più (c’è un sottogenere: neodottori al cimitero, che leggono il ringraziamento davanti a tombe, ossari, urne. Qui piange anche chi li guarda).

