Giù nel cieco mondo di Jesmyn Ward, che mostra la forza dell'essere 

Un paesaggio essenziale, scabro e insieme emozionante, nella sua aspra bellezza. Una piantagione in Carolina, non lontano da New Orleans. Lo sguardo di una figlia che tormentato e fisso segue la madre, una donna schiava, assoggettata e sottomessa all’uomo che l’ha stuprata. Lei, la figlia (Annis / Arese il suo nome), di quello stupro è il frutto, la sua pelle meticcia è indelebile impronta, quotidiano dolorosissimo memento. Lei cerca ristoro, sollievo; ma tutt’intorno, ogni cosa del mondo rimane ai suoi occhi, nel ripetersi uguale, giorno dopo giorno, inscalfibile e durissima. Il padre, l’uomo bianco e schiavista, ha due figlie da un’altra donna, due ragazzine bianche come lui, gemelle.

