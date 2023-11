Odiare i voti scolastici, sognare un furgone, credere alla scuola

Mio figlio l’anno scorso ha preso 3 meno in una verifica. Vedevo quel 3 e il suo meno lì accanto ogni volta che aprivo la app del registro elettronico, era un 3 in greco mi pare, o forse in matematica, più probabilmente in entrambe le materie, io fissavo quel numero e lo ritenevo offensivo. Lo ritengo offensivo anche adesso. Che senso ha mettere 3 a un ragazzino che ha sbagliato completamente il compito in classe? Che cosa si ottiene, con quel voto, se non il crollo delle speranze? Nel caso di mio figlio, il 3 ha avuto l’effetto di portarlo psicologicamente verso il 2, anzi direi verso lo zero. Ha pensato: non posso recuperarlo mai più, tanto vale abbandonare gli studi e andare a vivere in un furgone abbandonato con il mio cane, se riesco a convincerlo a vivere in un furgone abbandonato. Poiché non è riuscito a convincere il cane, mio figlio è rimasto a casa e ogni mattina è andato a scuola, sempre più svogliato e sempre più sconfitto. Io intanto sognavo una scuola senza voti. Credevo, sbagliando, che la scuola ideale un giorno avrebbe abolito i voti. Credevo che quello fosse il desiderio dei miei figli. Non è affatto così. Se io ho il distacco, anche il cinismo necessario per capire che un bruttissimo voto, ad esempio un 3, è recuperabile, vale quel che vale, non significa davvero 3 ma significa: studia! Impegnati!, per i nostri figli, soprattutto i più piccoli, quel 3 è proprio un 3 e va rispettato in quanto 3: “Devo prendere 9 per recuperarlo”, diceva mio figlio, aggiungendo che era impossibile e implorando il cane di andare a vivere nel furgone. Era in effetti impossibile.

