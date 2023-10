Il reato di pensare ai fiori senza meritarli. Suona il citofono

Ieri mattina, alle sette e trenta, ero in casa da sola. Ero sveglia da molte ore e mi stavo preparando a una giornata impegnativa. Il mio personale modo di prepararmi a una giornata impegnativa è prima guardare il soffitto sdraiata a letto, poi guardare il vuoto seduta al tavolo della cucina, con il caffè che diventa freddo nella tazza e con i gatti che cercano di colpirmi con zampate sulla faccia. Ma ieri non potevo permettermi il lusso angoscioso di fissare il vuoto, e nessun gatto mi faceva compagnia ansiolitica nell’imminenza della catastrofe. Quindi stavo lavorando: appunti disordinati, briciole, computer che sta per scaricarsi e non trovo il cavo, quel messaggio che minaccia di spegnere tutto se non ti colleghi subito all’alimentazione, il mal di testa che preme sull’occhio destro, vocali dei miei figli che chiedono soldi per il veterinario, il teatro, la lettiera, i regali dei diciott’anni, i regali dei quindici anni, il Romix, il libro di Geografia comprato sbagliato, l’antipulci, il motorino. Il motorino non esiste, questa è l’unica certezza che ho. Nessuno naturalmente mi chiede: come stai? Non dico: in bocca al lupo mamma, ma almeno un: ciao. Niente, a parte i soldi urgentissimi e una lite su chi dovesse portare fuori il cane il pomeriggio. Si ragazzi, anche io vi voglio bene. E di nuovo briciole, appunti, paralisi degli arti, un po’ di TikTok per consolarmi: mi piace molto guardare le persone che puliscono la cucina con prodotti stratosferici che chiaramente non esistono, ma non mi importa, li guardo, li invidio e mi rilasso.

