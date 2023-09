Il momento di un mattino di settembre: caffè in una casa vuota

Il momento perfetto è la mattina di un giorno feriale di fine settembre. Quando non fa più così caldo, anzi a volte piove, e a volte serve una felpa lunga fino al ginocchio per alzarsi dal letto con il senso di una protezione dal mondo. Quando i gatti non sono più depressi dall’estate e dalle vacanze ma felici di strusciarsi sulle gambe e di saltare sul tavolo in cerca di qualcosa che assomigli a una colazione premio. Quando il cane è tranquillo perché qualcuno l’ha già portato fuori, e quel qualcuno non ero io. Quando il cane, oltre a essere tranquillo, non chiede da mangiare e quindi non mi costringe a mescolare roba puzzolente in una ciotola mentre voglio trattenere il profumo di caffè ancora per qualche minuto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE