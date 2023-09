Me la sto chillando, e tu? Risposta spiazzante a fuga calcolata

Può succedere di ritornare tutti e quattro insieme dalle vacanze, trascinando i trolley (se a due ruote) o appoggiandosi ai trolley come ai vecchi amici (se a quattro ruote), in fila indiana, due che corrono verso l’uscita per fumare una sigaretta, due che dicono che palle questa sigaretta voglio andare a casa. Andare a casa significa però anche disfare i trolley, che è un momento difficile e pieno di macchie, di cose perdute, di cappelli rovinati, quasi sempre pieno anche di una lavatrice rotta. C’è poi chi ritiene di non dover disfare proprio niente e ha già chiuso la porta della stanza abbandonando il trolley in corridoio, rovesciato, senza un atto di gratitudine, senza un po’ d’acqua in una ciotola, senza un premietto. Eppure è un trolley a quattro ruote ed è servito anche da sedia, da tavolo, da arma di difesa (è un trolley rigido), da installazione artistica (è pieno di adesivi e di scritte scandalose), come puoi trattarlo così dopo queste settimane insieme? E poiché tutte le porte sono già chiuse e si sente solo la musica troppo alta e la puzza di fumo, poiché i contenuti dei quattro trolley sono già stati rovesciati in un angolo, e guardando questa piccola montagna penso che potrei farne adesso facilmente un fuoco, un fuoco purificatore, un fuoco giustiziere, per non lasciarmi andare a pensieri ancora più horror riparto, con la scusa del lavoro.

