Piccoli Mondi. L'equilibrio del nostro tempo, dopo l'esordio di “Mare aperto”

Il secondo romanzo di Caleb Azumah Nelson conferma la maestria nel maneggiare musica, immagine e memoria. Un lavoro frutto di un viaggio di ritorno in Ghana in cui l'autore tenta di dare senso alla propria origine

Se la scrittura può essere definita una misurata sintesi tra musica, immagine e memoria, Caleb Azumah Nelson, dopo il folgorante esordio con Mare aperto (Atlantide, 2021), si conferma ora con il suo secondo romanzo, Piccoli mondi (Atlantide) – sempre nella traduzione di Anna Mioni –, come uno dei suoi migliori interpreti. Piccoli mondi può infatti essere letto come la parte seconda di un movimento che aveva già rivelato ai lettori la qualità ritmica e visionaria dell’autore britannico di origini ghanesi. Azumah Nelson è in grado di maneggiare con maestria tre elementi evidentemente inscindibili nella sua poetica. La memoria famigliare intrecciata a una tensione musicale capace di trasformare il romanzo in una colonna sonora. E il tutto attraversato dalla capacità di trasformare ogni pagina in un’immagine vivida, cosa sempre più rara.