Addio albero di Natale, ogni giorno più storto. Progetti per oggi 

Da giorni guardo con commiserazione e antipatia l’albero di Natale e lui sa perché. Ogni anno diventa più brutto e più basso, ha detto mio figlio a un amico venuto a ritirare il regalo di Natale in ritardo, l’ultimo rimasto sotto l’albero brutto e basso. Il regalo era una papera con le tette, o qualcosa del genere che ho preferito non guardare, ma loro erano esaltati e spargevano zucchero di pandoro e ridevano di quell’albero stremato. Che cos’ha il mio albero che non va? Non ci avevo mai badato, ma quella frase mi ha colpito: ora lo vedo anch’io che è storto, affaticato, un po’ gobbo, i gatti ne hanno fatto scempio ai tempi d’oro, arrampicandosi fino in cima, buttando giù tutte le palline e adesso non lo degnano di uno sguardo, si sono annoiati anche loro. Le decorazioni sono piene di morsi, però. C’è un bambino sugli sci senza più gli sci. C’è una vecchietta senza testa, un cavallino a dondolo senza dondolo, un elfo senza un occhio.

Sei finito, albero, penso. Sono finite anche le feste, del resto, questa di oggi è l’ultima ma alla Befana non serve l’albero di Natale e forse dovevo toglierlo di mezzo prima, per pietà. L’albero addobbato male, insieme ai resti di panettone e pandoro uniti insieme nel sacchetto sul tavolo della cucina: non è forse tutto un segno di esasperazione, il segno che la scuola deve ricominciare al più presto, il segno che questi ragazzi devono levarsi di torno?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE