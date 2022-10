Quand'è che si smette di correre e si comincia a camminare? Quando l'aria diventa pesante

Aspetto mio figlio davanti alla fermata della metropolitana e all’improvviso lo vedo: un bambino, ancora un bambino, che mi viene incontro correndo. Non una corsa d’emergenza, non una corsa da ritardo, ma una corsetta leggera a saltelli, la corsa di chi dice ma perché dovrei camminare se posso correre? Perché essere pesante se sono leggerissimo: è pomeriggio, sono contento, è quasi sabato, ho tredici anni, dai andiamo, mamma sei troppo lenta. Io non riesco in nessun modo a saltellare così, a parte i tacchi, è proprio un altro peso quello che mi tiene a terra. Lui davanti, io dietro. Lui a raccontarmi le frasi buffe che ha detto in classe e che hanno fatto ridere, io a cercare di raggiungerlo, provando a buttare giù dalle scarpe un po’ di cemento.

