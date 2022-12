Meglio una figlia adolescente o una cotta non corrisposta?

Tina Fey ha detto che avere una figlia adolescente è identico a quando ti piace qualcuno al lavoro. Ti piace qualcuno a cui ovviamente non piaci. Ti affacci già imbarazzata alla porta della sua stanza e dici, sistemandoti i capelli: un gruppetto di noi va a mangiare qualcosa, ma immagino che sarai molto impegnato. E sorridi, non sai dove guardare. Te ne vai subito, ma poi ritorni e proponi un caffè con una risatina. Vuoi essere cool, ma sei già un accollo. Succede negli uffici e nelle vie del mondo quando ci si prende una cotta non corrisposta, ma succede a cena, nei giorni feriali, e a pranzo, nei giorni festivi, quando la figlia adolescente si trova in casa ma è infastidita dall’interruzione e dall’invasione dei suoi spazi con abitudini borghesi e antiquate come il pranzo e la cena seduti a tavola magari a parlare di qualcosa. Interrotta stupidamente da qualcuno che con un sorriso speranzoso la invita ad andare di là, dove la aspettano piatti e bicchieri colmi delle cose che più le piacciono: che seccatura.

