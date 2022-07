Dentro i turbamenti adolescenziali, non ci sono solo gli adolescenti

Perché non mi rispondi? Perché non mi guardi? Guerra, pace e nuche di pietra. L'interiorità di una madre per i figli e i pensieri che non si riescono a pronunciare

Cari figli, è estate anche per me, ho caldo anche io, ho sonno anche io, ho molti turbamenti adolescenziali anche io. Ho quasi tutto quello che avete voi, tranne i crackers sbriciolati sul letto e le ripetizioni online di Fisica: perché io non ho preso il debito, sapete?

Sì, sono egocentrica, parlo sempre di me. Sì, sono arrabbiata, ce l’ho con voi.

Sono anche permalosa, e se non mi salutate la mattina mi offendo. Non mi importa se siete ancora addormentati, sono le undici, vi ho preparato il caffè, vi ho chiesto: com’è andata ieri sera al concerto?, e non ho ricevuto nessuna risposta. Ho pensato: al concerto sei diventata sorda, non è colpa tua, e ho rifatto la domanda, solo con un tono di voce un po’ più stridulo, diciamo al limite dell’urlo di gabbiano, perché comunque lo so che ci senti benissimo.