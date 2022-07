Un romanzo di formazione sull'orlo di una catastrofe

"L’aria è più potente del sangue. L’aria è signora di ogni cosa”. Quasi alla fine di questo avvincente e ingegnosissimo esordio di Matteo Melchiorre, Il Duca (Einaudi), emerge la morale promettente del libro. Il sangue, quel sotterraneo rosso, un concentrato di storia che si tramanda; che va alla testa, che giustificherebbe soprusi, passioni e immobilismo caratteriale, cui ci si rivolge come a una disgrazia o a un privilegio, non è nulla se a opporsi è la natura con i propri non negoziabili eventi. Da ogni passata condanna ci si può liberare, è questione di conoscerla, non di viverla come ineluttabile: basta accogliere il soffio del presente, che giunge a demolire secolari fedeltà alla famiglia, al rango, a un destino scritto su carte o addirittura, nel caso della nobiltà, su pergamena.

