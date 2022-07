Vite nel vento. Spiragli di pace e pazienza orientale, salvarsi non è poi così impossibile

Forse capita a tutti di chiedersi se i demoni che hanno tormentato i nostri genitori ci vengano tramandati. Se la ferita che un padre si portava dentro debba poi dare la caccia a un figlio, per un patto misterioso tra cromosomi. Sarà possibile non farsi trovare? Oppure sarà da quell’inseguimento che impareremo qualcosa di fondamentale su di noi? Il sogno di Ryosuke di Durian Sukegawa (appena uscito per Einaudi), prova a rispondere a queste domande. Ci porta su un’isola remota al largo delle coste del Giappone: qui arriva Ryosuke, un ragazzo taciturno, ex cuoco, che dopo aver tentato il suicidio infilandosi un coltello nel petto decide di cambiare vita. Accetta un lavoro da carpentiere nell’arcipelago, dove anche il traghetto delle provviste arriva solo una volta a settimana, e si ritrova a scavare tutti i giorni. Sono tante le metafore che, volendo, aspettano il lettore qui dentro: per esempio questo protagonista disperato che vuole salvarsi e, per farlo, scava. Scava perché viene da una vita di cui deve capire ancora molto: la sua tensione verso la sofferenza, ma anche il motivo per cui tanti anni prima suo padre si è impiccato, e quali sono i suoi sogni, se ci sono. L’isola custodisce poi un segreto vivo, che è il migliore amico del padre.

