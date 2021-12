Il ritorno di Chiara Gamberale è un romanzo fosco, ma liberatorio

Leggete il modo in cui racconta la cena in famiglia. Chiara Gamberale sa captare i silenzi e i non detti che avvolgono come fili elettrici i suoi personaggi, per restituirne il cortocircuito che serve a far esplodere le tensioni e i conflitti della vita, dando forma parossistica al romanzo. Nel suo ultimo libro c’è un padre potente, che quando è a tavola tiene il broncio e non sorride mai. È il figlio di un morto di fame, diventato ricchissimo, ex macellaio e proprietario di un supermercato. Vive in un paese senza nome, odiato da tutti, assediato da un’amante languorosa, che lo reclama persino a Natale, e per questo è scorbutico e scontento sia coi gemelli che sanno come svicolare, sia con Adele, la primogenita che avrebbe voluto fosse un maschio, e invece ha con lui un rapporto di simbiosi seduttiva, pur vivendo in balia del fantasma della magrezza e della grassezza, tant’è che di giorno digiuna e di notte s’ingolla scarti di cibo per poi vomitare tutto, con la stessa disperazione con cui colleziona scopate a caso.

