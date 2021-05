Le non mamme

Dicono che quando si diventa genitore si acquisisce un superpotere. Quello di sentire il pianto del neonato anche a distanza di metri e con due porte chiuse, o quello di riuscire a restare concentrati durante una videoriunione di lavoro mentre nell’altra stanza lui si esercita con il flauto. “Tu non puoi capire”, dicono le madri a chi madre non è. Non puoi capire, cioè non hai il potere di capire. Il superpotere del genitore. C’è, nelle persone che hanno figli, una specie di orgoglio con il quale se ne vanno fieri in giro per il mondo, come se aver messo al mondo un bambino fosse un merito e non, invece, il risultato di una statistica secondo cui su 300 milioni di spermatozoi uno riesce incredibilmente a risalire la corrente come un salmone e a fecondare un ovulo. Non c’è nessun talento, solo una gran botta di culo.

