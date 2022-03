Se un padre torna a casa, vestito come quando è morto, e incontra il figlio  

L’ultimo romanzo di Giorgia Tribuiani, Padri (Fazi Editore) è un testo che si muove per piccole interferenze, gli oggetti sono il centro della scena che come in un lungo piano sequenza prende vita e luce improvvisamente

Il ritorno prima che un movimento è un sentimento che contempla l’attesa. Uno stato dell’anima che ad ogni accelerazione risponde con una rincorsa al passato che si spera come in un sogno prima o poi di incrociare nuovamente. Ritornare a quella volta lì, ritornare al tempo che fu. Ritornare figli quando si è compreso che essere padri non sembra essere la misura adatta, il vestito migliore con cui continuare a camminare.

In un giorno di primavera in una città di provincia, in un condominio uguale a mille altri condomini in una strada uguale a mille altre strade, faccia ritorno con i vestiti logori e un po’ datati e con una vecchia borsa da postino a tracolla, Diego. Si apre così l’ultimo romanzo di Giorgia Tribuiani, Padri (Fazi Editore), con Diego morto tempo addietro che si presenta alla porta di quella che fu casa sua e che ora è la casa di Oscar - suo figlio - e della sua famiglia.