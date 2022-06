Caso editoriale in Francia, ecco il romanzo famigliare del Novecento

Il Novecento è stato probabilmente l’ultimo secolo in cui l’occidente e in particolare l’Europa hanno potuto dirsi giovani. Un secolo lunghissimo, nonostante la nota affermazione di Eric Hobsbawm, in cui i giovani - prima di diventare negli anni Sessanta una categoria di consumatori finalmente visibile della società - sono stati usati, consumati e in buona parte massacrati. Le guerre prima ancora delle rivoluzioni di costume sono state fatte, o meglio sono state fatte fare ai giovani e ai loro corpi. E quello che è venuto dopo è stato in buona parte un minimo risarcimento per chi era sopravvissuto.

