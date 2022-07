Solo per amore. Esiliata dall'essere madre, ostinata nell'essere madre. L'enigma è: come amare?

Viscere, ma viscere che si frantumano e mandano tutto in frantumi. La maternità è un viluppo nel romanzo della gerosolimitana Hila Blum, Come amare una figlia (traduzione di Alessandra Shomroni, Einaudi Stile libero, pp. 208, euro 17). Troppo amore e un’eccessiva immedesimazione reciproca. E un cammino di amore accidentato e “fulminato”: a un certo momento la figlia diciannovenne scompare, non si sa più nulla di lei. La madre finge con il mondo, dice che la figlia è partita, mastica e rimugina solo con il marito lo sgomento annientato, il dolore. Con il passare del tempo, arrivano messaggi di avvistamenti della giovane Leah in luoghi romiti del mondo, racconti di chi l’ha vista viaggiare tra paesi diversi del mondo, errante ma in salute, la madre non ha da preoccuparsi. Nulla è vero, e da qualche parte la madre lo sa, non crede a nessuna di quelle cronache di rassicurazione. Piuttosto, Leah ha costruito una nuova vita altrove: è diventata madre e moglie all’insaputa di sua madre, alla quale tocca la voragine psicologica di spiare la figlia attraverso il vetro di una finestra, in un altro paese lontano da Israele. In incognito. Esiliata dall’esser madre, anche dall’essere diventata nonna. A ritroso vengono ripercorsi e ritessuti fili dolorosi dell’ordito del passato. Una gravidanza al tempo gestita con ambivalenza, tormento, con sempre, incalzante, l’ombra della depressione. Diventare madre “non è un processo di apprendimento, è dimenticare tutto” Hila Blum fa dire alla sua protagonista, Yoela, madre di Leah. Lei inserita in una genealogia al femminile di figlie uniche, e uniche anche nel modo di stare al mondo: donne abitate dalla possibilità dell’amore, affamate di quiete quanto assetate di passione. Donne cervellotiche, donne che del gioiello delle loro preziose nature nemmeno si accorgono.

