Mia nonna è morta da sola, 24 giorni in ospedale senza la mia mano sulla sua

Le visite in ospedale proibite per la pandemia e solo un telefono per poterla sentire. Lei mi rassicurava, poi la straziante notizia. Da allora il rimorso mi accompagna

Mia nonna è morta il primo febbraio alle 7 della mattina, prima che sorgesse il sole invernale che ha scaldato per tutto il giorno il litorale laziale. E’ morta da sola. Un’ora e mezzo dopo la sua morte ero in auto per tornare a casa da Perugia, con un turbinio di domande nella testa, perché le cose che non mi tornavano erano tante.