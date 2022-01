Trovarsi piccoli al mondo e avere paura. Crescere. Il romanzo di Marco Peano

Quando a Lorenzo capita di fare un brutto sogno, me ne accorgo già dal rumore dei suoi passi accelerati lungo il corridoio, di notte, mentre corre ai ripari chiedendo asilo al lettone. Ha il respiro affannoso e la voce ancora bagnata dal pianto, mentre si stringe tutto intorno a me, o intorno a papà Nicola, e inizia a raccontarci la disavventura onirica finché, accarezzando la barba di uno dei suoi papà, piano piano, trova la giusta tranquillità per riaddormentarsi. A volte, al risveglio, riprende il racconto dal punto in cui lo aveva interrotto, noi lo rassicuriamo, gli spiego che quello che non è reale può fare paura, ma non può fare del male, e spero di essere convincente, perché qualche dubbio, ce l’ho anche io.

