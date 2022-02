Il padre del padre, Bergen-Belsen e la salvezza che ha condannato un figlio  

Questo non si fa, con nessun figlio!”. Per gridare così, sbattendo la porta della casa dei genitori da cui era stato convocato d’urgenza per risolvere l’ennesima crisi, un uomo ha dovuto attendere quarant’anni. Nonostante avesse già avuto a sua volta dei figli e raggiunto il successo professionale, il trauma subito da piccolo non se n’era andato e lui non trovava il coraggio di protestare. Dopo un’infanzia vissuta da stabilizzatore familiare, dispensatore di allegria domestica nonché spugna capiente per sensi di colpa paterni e ansie materne, diventato adulto ha sofferto di una depressione maggiore e di un disturbo bipolare, vivendo di ricoveri e cure, scoppi d’ira e ritiri dal mondo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE