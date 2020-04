Epoi? E poi?! Negli anni ho visto e rivisto con i miei tre figli di età diversa lo stesso episodio dei Simpson: è La prima parola di Lisa, quarta stagione; Marge è accanto al letto del piccolo Bart, cerca di addormentarlo con una fiaba e a lui non basta mai, lei crolla dal sonno, il figlio resta sveglio... E poi? E poi?! L’ansia di sapere come andrà a finire la storia, come vivranno sul pianeta travolto dal Covid-19, tira linee...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.