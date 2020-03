Quel che non sai di me

Little Dog è arrivato negli Stati Uniti a due anni insieme alla madre Rose, fuggendo da Saigon. Il padre non c’è, il passato è buio e senza una luce indietro per generazioni: violenza, sradicamento, abbandoni, prostituzione nei bordelli dei marines. Little Dog cresce nel Connecticut con la madre che gli ripete di non attirare l’attenzione su di sé, perché è già vietnamita. Vive nel nail salon in cui lei lavora, svegliandosi nell’odore nauseabondo dell’acetone usato per togliere lo smalto il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.