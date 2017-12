C’è una cosa che mi succede da un po’, e non la so definire e non la so contrastare: vedo un neonato, ma anche un po’ più di un neonato, qualunque bambino piccolissimo o piccolino, e mi arriva forte l’istinto di prenderlo in braccio e tenerlo con me, cullarlo, portarlo in giro. Il desiderio assoluto, senza ragionamenti, senza buonsenso, senza niente, di addormentare un bambino, fargli vedere il mare e fargli anche vedere l’albero di Natale di Piazza Venezia, ma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.