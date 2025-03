Il futuro della politica è nelle bancarelle del vintage

Nella pattumiera grillina si accumulano gli scarti ideologici della stagione berlingueriana. Salvini e Meloni rivendono cimeli degli anni Ottanta, tra Made in Italy e spese pubbliche pazze. In un paese anziano e declinante, vince chi riesce a rivendere gli scarti della giovinezza

Qualche battuta da Puerto Escondido, vecchio film di Gabriele Salvatores con Abatantuono e Bisio: “Il Messico è una delle pattumiere degli Stati Uniti. Tutti i loro rifiuti, le cose che non gli servono più, vengono a finire qui. Allora… quando anche i messicani non li vogliono più, io li riprendo e li rivendo agli americani”. E loro mica se ne accorgono. Bel trucco, vero? “Questi li hanno comprati anni fa, li ricomprano al prezzo triplo, e sono contenti!”. L’ex parlamentare Alessandro Maran (Nello specchio dell’Ucraina, pubblicato da Nuovadimensione) vede in questo espediente in odore di truffa un’allegoria cristallina del Movimento Cinque Stelle e del suo rapporto con il popolo di sinistra: nella pattumiera grillina si sono accumulati negli anni tutti gli scarti ideologici della stagione berlingueriana – moralismo, terzomondismo, pauperismo, antiamericanismo, eccetera – che oggi la banda degli onesti capeggiata da Conte rivende ai postcomunisti; e quelli, tutti gongolanti, se li ricomprano a un prezzo maggiorato.

L’immagine mi pare perfetta, così perfetta che forse la si può estendere anche ad altri mercati e mercatini politici. Non potremmo dire, per esempio, che parte della fortuna di Salvini prima e di Meloni poi è consistita nel rivendere cimeli della Prima Repubblica e in particolare degli anni Ottanta – il revival patriottico, la lira, il Made in Italy, le spese pubbliche pazze – agli elettori disorientati? Forse è qui una delle chiavi per indovinare le tendenze politiche dei prossimi anni: frugare tra le bancarelle del vintage politico. E del resto, come stupirsene? In un paese anziano e declinante, vince chi riesce a rivenderti gli scarti della giovinezza rilucidati a nuovo. Al prezzo triplo, s’intende, e rigorosamente finanziati a debito.