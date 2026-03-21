È tempo che anche i non iniziati aprano gli occhi sul partito dei magistrati

L’Anm annuncia che in caso di vittoria del No intende candidarsi alla guida di un processo riformatore, e interferire con il potere legislativo più di quanto non faccia già

Fratelli, è la vigilia del grande giorno, il coronamento di decenni di trame occulte! Mi rivolgo naturalmente ai massoni deviati come me, la fratellanza dei Liberi Separatori di Carriere, insomma l’intero fronte del Sì: come dice la canzone, esiste solo una grande loggia che parte da Licio Gelli e arriva fino a Augusto Barbera. Ebbene, è il momento di dedicare un pensiero ai non iniziati, perché non tutti hanno avuto la fortuna di ricevere la luce della vera conoscenza dal Venerabile. Molti connazionali sono ancora avvolti dalle tenebre più fitte. Penso in particolare a quelli così tonti da scovare ovunque la massoneria deviata, anche con il microscopio del paranoico, e da non riuscire mai a vedere, neppure quando si mostra in tutta la sua maestà, la giustizia deviata. Sì, la giustizia deviata, come la chiamava il nostro compianto fratello Mauro Mellini. Ovvero, la lunga deriva istituzionale per cui, di sconfinamento in sconfinamento, una funzione dello Stato si è fatta partito. E si comporta come un partito, gestisce i finanziamenti come un partito, usa all’occasione i tribunali come sedi di partito, occupa la scena mediatica come un partito, e come un partito imbroglia spudoratamente gli elettori a suon di menzogne dolose.

Tutto questo i non iniziati hanno potuto vederlo, con evidenza abbagliante, nei mesi della campagna referendaria, ma a quanto pare non è bastato. Ora l’Anm annuncia che in caso di vittoria del No intende candidarsi alla guida di un processo riformatore, e interferire con il potere legislativo più di quanto non faccia già. E attraverso il referendum cerca una unzione plebiscitaria che suggelli questa pretesa abnorme. Se i non iniziati saranno così irrimediabilmente fessi da non aprire gli occhi neanche stavolta e legittimeranno con il voto il partito dei magistrati, temo che non basterà il nostro solito rituale destinato agli apprendisti, quello in cui gli togliamo la benda dagli occhi. No, servirà il protocollo segreto per i casi disperati: la cerimonia isiaca della Rimozione delle Sette Fette di Prosciutto.