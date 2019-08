Greta, la cyborg svedese

"Una garanzia di moralizzazione della vita politica”. Così il filosofo Michel Onfray definisce Greta Thunberg. “Questa ragazza ha una faccia da cyborg che ignora le emozioni: nessun sorriso, nessuna risata, nessuno stupore, nessun dolore, nessuna gioia. Pensate a queste bambole di silicone che annunciano la fine dell’umano e l’avvento del postumano. Ha la faccia, l’età, il sesso e il corpo di un cyborg del Terzo millennio. Quale anima vive in questo corpo senza carne? E’ difficile da sapere… Ogni venerdì esce da scuola offrendo in olocausto ciò che potrebbe imparare a scuola per salvare il pianeta. Il cyborg svedese ha persino annunciato che prevede di prendere un anno sabbatico per salvare il pianeta! In effetti, perché imparare le cose a scuola quando sai già tutto di tutto? Questa intelligenza è davvero artificiale, nel senso etimologico: è un artificio, in altre parole, un prodotto fabbricato. Il nostro tempo vede emergere re-bambini (…) Questo cyborg post-capitalista parla davvero in nome della scienza. Ma, dal culmine dei suoi sedici anni, cosa sa di astrofisica, cicli cosmici, tempeste solari e dei loro cicli. Per Greta Thunberg, sembra che la scienza sia ridotta al compendio di passaggi da recitare.

“Noi bambini”, dice quando parla! Quale civiltà potrebbe mai essere costruita dai bambini? E’ il mondo sottosopra! (…) In uno spasmo di godimento sadomasochistico, tutti applaudono. E poi, il diavolo è nei dettagli, questo cyborg neutro, pallido come la morte, la sua faccia distesa dai perni del nulla, a volte firma le sue imprecazioni con l’indice e il dito medio di ogni mano, come per indicare le virgolette. Solo in questi casi sembra ancora umana. Non c’è niente di sbagliato in un bambino che vuole vedere fino a che punto il suo potere di far inginocchiare gli adulti è nell’ordine delle cose. Il peggio è in questi adulti che amano essere umiliati da una delle loro creature. Stiamo entrando nello stadio supremo del nichilismo …”.