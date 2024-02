Digitalizzare la Pa è la strada del futuro e un gran business. La capitale? Milano

Gli gnomi del digitale e della ricerca con "GovTech Forum" si sono dati appuntamento in città. Un evento per capire le potenzialità innovative del capoluogo

Si sono dati convegno a Milano gli gnomi del digitale e della ricerca, che hanno come (necessario) obiettivo la rivoluzione della Pubblica amministrazione. Perché la burocrazia può uccidere i cittadini e le imprese. L’hanno chiamato “GovTech Forum”: una giornata di workshop, incontri e contributi con oltre cento esperti e istituzioni da tutto il mondo a confrontarsi sulle prospettive nel settore della trasformazione digitale dei servizi di pubblica utilità. L’evento – organizzato da Feel con il patrocinio del Comune di Milano, di Cassa depositi e prestiti e di Anci – si è proposto di approfondire obiettivi e leve di sviluppo del GovTech, inteso non solo come adozione di tecnologie innovative da parte della pubblica amministrazione, ma come politica per la crescita del paese, con i suoi importanti impatti economici e sociali. Non va dimenticato che Milano è la capitale dell’innovazione con 3.307 imprese chr meritano questo nome: 619 sono Pmi, 2.688 sono startup, iniziative imprenditoriali che provano a farsi strada nel mercato con prodotti o processi produttivi alternativi a quelli tradizione. La Lombardia è la prima regione italiana: la somma tra Pmi (809) e startup (3.718) è di 4.527.