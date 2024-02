Arriva una Compagnia delle opere nuova che vuole fare squadra, dice il presidente

Milanesissimo, capelli corti, occhiali. Il physique du rôle di Andrea Dellabianca, nuovo presidente della Compagnia delle opere, pare cesellato sull’identikit tipo dell’imprenditore meneghino. Lui ci gioca pure un po’ e scherza col Foglio: “Mia moglie è in parte toscana e abbiamo una tenuta agricola. Dopo mezza giornata passata là vado in cerca di qualche semaforo”. Poi però torna serio, e tra una chiacchiera sulle sue origini (“Sono cresciuto nel Vigentino, e ci sono affezionato. Ho studiato ingegneria farmaceutica“) e una sulla sua azienda (“Ho una realtà di noleggio a lungo termine che opera in campo nazionale e che adesso è presente anche in Spagna”), delinea le parti forti del suo mandato. “Il modello organizzativo della Compagnia delle opere prevede che le sedi locali abbiano il rapporto con i propri associati, quindi con il territorio. Incontrano gli associati e sviluppano partnership con le altre Camere di Commercio come avevamo iniziato a fare con la mia presidenza su Milano”. Aveva preso il posto di Guido Bardelli nel capoluogo, e ora ha preso il suo posto come presidente nazionale. “Tra una settimana mi dimetterò dalla Cdo Milano. Per un anno circa ci sarà continuità. Prenderà il mio posto l’attuale vicepresidente Piergiorgio Orsi, costruttore di Cernusco, che conosce già tutte le dinamiche e tutte le operatività”.



