Sta lontano da questo dehors! Paradossi delle politiche urbane

L’albero di Natale dei bagagli di Gucci in Galleria l’hanno già così malmenato tutti che non c’è motivo di insistere, anzi toccherà invece dire la sola cosa che conta, come per le bocchette-luminarie di Chanel sul corso e a San Babila: paga lo sponsor, un bel po’ di quattrini, moltissimi zeri, e il Comune versa in gravi difficoltà di bilancio. A regal donato non si guarda in bocca (forse basterebbe un assessore al buongusto), e come dice Beppe Sala (ma anche Alessia Cappello assessora allo Sviluppo economico e pure Emmanuel Conte, che tiene i cordoni del Bilancio, è sempre meglio che tagliare i servizi di Welfare. Giusto così, tutto fa cassa. E se non è sponsor è nuova tassa. Tanto più che ieri il Tar ha sentenziato la non sospensione del vincolo posto contro l’abbattimento del Meazza, e l’odore di sòla (come dicono a Roma) da mantenere a debito si fa sempre più forte. Ma in ogni caso, Milano ha da cambiare, da efficientarsi e da rendersi migliore per i cittadini e (soprattutto, pare di capire) i turisti che le donano linfa vitale. Così dal 2024 il Comune (Cappello e Conte) ha varato una delibera che rivede il Canone univo patrimoniale, e andrà ad alzare notevolmente la tassa annonaria per i dehors dei locali pubblici. Tenendo contro, giustamente, che Milano ne ha il doppio di prima del Covid: spazio pubblico occupato in ragione di un fatturato privato. Vabbè, si stava per morire: i baristi e i clienti. Non che tutti i cittadini ne abbiano tratto poi un gran ritorno, aumento dei prezzi a parte. Non sarebbe il caso di toglierne invece un po’, almeno quelli brutti e scomodi?

