Di cemento, amore e altre città. Omaggio a Gabriele Basilico

Gabriele Basilico soffriva di una patologia, di cui era ben consapevole: la "bulimia per il cemento". Giovanna Calvenzi, leggendaria photo editor e moglie del grande fotografo, di cui è stata compagna in tanti viaggi per il mondo e unita nell’amore per la nostra città, spiega al Foglio che "Gabriele non ha mai avuto ripensamenti su Milano". Un amore viscerale, il suo, nutrito fino all’ultimo dall’entusiasmo per la trasformazione del quartiere di Porta Nuova, seguito e documentato finché le forze glielo hanno concesso. Di madre veneta e padre brianzolo ("lo prendevo in giro dicendo che era un inurbato", sorride Calvenzi), una laurea in Architettura presa al Politecnico cinquant’anni fa e una vita passata a documentare le trasformazioni del paesaggio contemporaneo: da Roma alla Silicon Valley, da Mosca a Rio de Janeiro passando per Istanbul e Shanghai (solo per citare le metropoli che, tra le tante, catturarono maggiormente il suo obbiettivo), Gabriele Basilico (1944-2013) aveva con Milano un rapporto di vera elezione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE