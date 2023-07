La (mezza) pensione del glorioso bus 73 e la disfida tra milanesi “sì”, “nì” e Nimby

Era un bus dell’Atm che caricava in San Babila viaggiatori business class e turisti diretti all’aeroporto Forlanini; era roba dei milanesi che il weekend esitivi diventava la tradotta di chi era diretto al mare

Come da titolo di un vecchio epico western di James Stewart, il debutto della nuova tratta metropolitana che collega da due giorni San Babila a Linate ha scatenato una vera sfida tra i milanesi della “M4 sì” e i milanesi della “M4 nì (almeno)” con annessa tentata, ma finora non risuscita, insurrezione incendiaria della banlieue forlaninica. Il giorno dell’inaugurazione, il 4 luglio, c’era già un drappello di protestatari con striscione “la 73 non si tocca” davanti a Palazzo Marino. Aspettiamo il Codacons. Una storia milanese e un poco surreale, tipo le biciclette che volono di De Sica e Zavattini, ma istruttiva su un certo malumore passatista, o più banalmente “nimby” dei nosti concittadini.