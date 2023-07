M4, orgoglio e pregiudizio. La festa informale dei milanesi e quelli che si lamentano pure

Apre l’hub di San Babila della Metro blu, quella che in 12 minuti porterà dal Duomo ai gate dell'aeroporto di Linate. Da domani ci saranno anche i problemi ma per ora si può essere orgogliosi. E oggi si entra pure gratis

La dimensione euro-global-cool della milanesità è poi sempre anche quella di un’allegra festa di popolo e di piazza: tutti felici, city user e buyer del turismo compresi, col naso all’insù a vedere l’aereo che galleggia sulla piazza. Totem gonfiabile per benedire l’apertura dell’hub di San Babila della M4, la Metro blu, quella che in 12 minuti (ma il sito Atm dice 14) porterà da sotto al Duomo ai gate di Linate. Festa contenta e informale, prosegue anche dopo che Beppe Sala e Matteo Salvini hanno finito il “taglia-nastro”. Le coppie di pensionati si incoraggiano, “andiamo giù a vedere com’è”, tanto oggi si entra gratis. E gli umarell 4.0, i ragazzi in braghe da cestista che si fanno i selfie.