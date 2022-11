A Milan parte finalmente la M4, ma non risolve i veri problemi. Serve la M6

Collega l’est con l’ovest della città, capace di trasportare i passeggeri da Linate a San Babila in 14 minuti, in grado di trasportare 86 milioni di persone ogni anno, evitando più di 180 mila viaggi in auto ogni giorno. Ma i nodi per la mobilità milanese non sono tutti sciolti

La prima linea che collega l’est con l’ovest della città, capace di trasportare i passeggeri da Linate a San Babila in 14 minuti, in grado di trasportare 86 milioni di persone ogni anno, evitando più di 180 mila viaggi in auto ogni giorno, con 75 mila tonnellate di emissioni di CO2 l’anno in meno. La M4, per la quale ci sarà oggi il taglio del nastro, arriva come acqua benedetta sulla mobilità milanese sempre più afflitta dallo smog ma non avrà la forza di fare un miracolo.