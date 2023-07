Il modello “Milano  fa da sé” è finito. Il saggio messaggio di Sala

Le parole del sindaco a Meloni e l’implicito abbandono di un’idea che non regge alle nuove sfide. Per ripartire

Ormai se ne parla poco, di “modello Milano”. La coppia di paroline magiche era emersa quando Giuliano Pisapia sconfisse Letizia Moratti. Modello Milano, ovvero la città che voleva aprirsi, non rimanere chiusa, che voleva parlare di diritti e riprendere a respirare dopo gli anni duri della crisi economica (o era il berlusconismo?) che avevano abbrutito il milanese imbruttito. Poi, con Expo, il “modello Milano” diventa il modello di Beppe Sala. E’ la città che trionfa, che diventa attrattiva più di ogni altra, che macina utili, record, trionfi. Poi, ancora, arriva il modello Milano che si specchia in sé stesso come Narciso, un po’ troppo, poi arriva il Covid. E tutto affoga nella pozzanghera di una autocelebrazione prona a a trasformarsi in recriminazione: tutto bello ma i balconi piccoli, le case minuscole e costano un botto, quell’economia di relazione impossibile se la relazione non esiste e i giovani li cacciamo sotto le tende al Poli. Addio modello Milano, nessuno ne parla più. Ma è meglio uscire dalle contrapposte retoriche.