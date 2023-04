Lombardia e Pnrr, faremo così. Parla l'assessore Alparone

Marco Alparone è un tipo dal sorriso facile sotto gli occhiali a montatura spessa. Sindaco per due mandati a Paderno Dugnano, poi in provincia e infine per cinque anni in Consiglio regionale. In Forza Italia fino a un paio di anni fa, poi il passaggio a Fratelli d’Italia. Adesso gestisce le casse regionali, assessore al Bilancio. E soprattutto è vicepresidente. Ruolo complicato, in questa fase di assestamento. “Come interpreto il mio ruolo di vicepresidente? Prima di tutto non mi scordo del mio territorio – racconta al Foglio – e là sono riconosciuto. Poi c’è la stima del presidente Fontana, e la sua fiducia serve per fare il vicepresidente. Infine Fdi: ci sono entrato due anni fa e sono la dimostrazione che è un partito che riconosce il merito”. Intanto però ci sono le prime tensioni da gestire: “E’ un semplice rodaggio. Partiamo da un concetto di base: Attilio Fontana ha vinto perché la Lombardia non voleva protagonismi personali, ma persone che si mettono al servizio. Le elezioni hanno punito i protagonismi e hanno individuato in Fontana una leadership. Ovvio, poi bisogna riconoscere che gli equilibri sono cambiati. Ma il fatto che Fdi abbia una responsabilità più grande nella giunta deve essere un valore che si aggiunge all’azione di governo. E’ fondamentale che Fdi faccia il suo con responsabilità, perché se fa bene vuol dire che dà forza al governo di Giorgia. Una Lombardia che funziona bene, anche grazie a Fdi, dà forza al governo”. Intanto, dentro il governo, si è aperta la discussione sui fondi del Pnrr. “Lo dico chiaro: in Lombardia i fondi non rimangono non spesi. Se Beppe Sala dice ‘dateli a noi del Comune’, figurarsi che cosa dovrebbe dire la Lombardia, che è una delle poche Regioni ad avere una programmazione da 3 miliardi e mezzo e che ha già impegnato un miliardo. E stiamo parlando dei fondi comunitari di sviluppo regionale e dei fondi sociali europei. Poi c’è la partita Pnrr”. Ecco, appunto.

