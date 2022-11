"Alla manovra manca coraggio". Parla Buzzella, Confindustria Lombardia

Se la Lombardia è il motore del paese, be’, il motore è in riserva. E non c’è niente di meglio che una campagna elettorale regionale per far emergere i tanti problemi che la crisi energetica (accompagnata dalla guerra in Ucraina) ha scatenato, ma anche i progetti necessari per far ripartire la macchina. Francesco Buzzella, da Crema, ha preso la guida di Confindustria Lombardia da poco più di un anno. E’ impegnato nell’industria chimica, con Coim e Green Oleo, imprese che danno lavoro a 1.200 dipendenti. E’ forse per questo che sulla manovra varata dal governo Meloni ha le stesse perplessità di Carlo Bonomi: “E’ mancato un po’ di coraggio sul lavoro”, dice al Foglio Buzzella. “Spesso si dice ‘mettiamo al centro il lavoro’ ma poi, quando si arriva ai numeri, non è così. Sul cuneo fiscale Confindustria insiste da tempo, non dimentichiamoci che in Italia abbiamo un cuneo vicino al 50 per cento, se includiamo anche il Tfr, e la media Ocse è il 35 per cento. Oggi, rispetto ai 3,5 miliardi messi dal governo Draghi ne sono stati messi 1,5. Condivido le valutazioni di Bonomi sulla manovra, sui conti pubblici si è tenuta la barra dritta con una direzione chiara per non mettere a repentaglio i nostri conti. Anche sulle bollette due terzi dei fondi vanno in quella direzione. Noi puntavamo a una mensilità in più per i lavoratori”, spiega con rammarico. E poi “servirebbe anche una revisione della politica fiscale”. Il giudizio è sospeso, anche perché un mese per scrivere un cambio di marcia nella manovra senza risorse, in effetti, è davvero poco.

