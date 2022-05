Dalla Napalm Girl alla rinascita, Nick Út in mostra a Milano

61 fotografie per celebrare l'incredibile lavoro del reporter americano, i cui lavori sulla tragedia del Vietnam e sulla modernità americana invitano a riflettere su un passato da cui ancora non si ha imparato abbastanza

Ora lui ha 71 anni e lei 59. Le loro vite sono legate indissolubilmente da quella mattina dell’8 giugno 1972, quando gli aerei del Vietnam del Sud sganciarono bombe al Napalm sul villaggio di Trang Bang. Lei è la bambina che corre nuda sulla strada, insieme ad altri bambini mentre i soldati camminano sullo sfondo sgranato. Sta gridando per il dolore delle bruciature. Lui è il giovane fotoreporter dell’Associated Press, aveva 21 anni, che col talento del cacciatore di immagini era al posto giusto, quel mattino, su quella strada. E ha scattato le fotografie. “Quella” fotografia, soprattutto. Quella del Pulitzer. Lui è Nick Út, il suo nome vietnamita era un altro ma alla AP preferivano i nickname veloci. E quella bambina non soltanto la fotografò, trasformandola nella “Napalm Girl” divenuta simbolo di tutto il dolore di tutte le guerre, ma la portò in ospedale, e poi provvide alle cure, e non la perse di vista anche quando riuscì a farla andare in America. Così quella bambina che si Kim Phuc divenne cittadina canadese, ha avuto due figli ed è diventata ambasciatrice dell’Unesco.